DOURADOS| Vacina segue com calendário de imunização

A imunização contra covid-19 avança no município, confira os grupos e idades

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), ampliou mais uma vez o público-alvo a ser imunizado contra a Covid-19. Entre as mudanças está a redução na idade para grupos de trabalhadores da limpeza urbana e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, que passam a ser imunizados aqueles com 45 anos ou mais. Profissionais da educação, com 50 anos ou mais, da saúde com 25 anos ou mais, e pessoas com comorbidades (ver a lista abaixo) com 30 anos ou mais.





O novo calendário vale a partir desta segunda-feira (24), serão Doses 1 e 2 de Astrazeneca. Hoje também serão aplicadas as doses remanescentes de Coronavac. Segundo a Sems, há 337 doses para imunização de D2, para aqueles que tomaram a D1 até 15 de abril, as unidades de atendimento são: Parque do lago II, CSU e CCI.





É obrigatória a apresentação de documento com foto, CPF, cartão do SUS (se tiver) e comprovante de residência. Para Dose 2 também é necessário apresentar o comprovante da D1. Para as pessoas com comorbidades, é preciso levar comprovante das doenças. Para as grávidas é necessário levar o cartão gestante e para as puérperas a certidão de nascimento do bebê.





Confira os grupos





Pessoas com 60 anos ou mais



Pessoas com comorbidades graves, com 30 anos ou mais





• Doenças imunossupressoras

• Transplantados de órgão sólido ou de medula óssea e renais crônicos

• Pneumopatias crônicas graves

• Portadores de doenças cardiovasculares crônicas que tenham sido submetidos a procedimentos

• operatórios

• Doença cérebro vascular

• Cirrose hepática

• Diabetes

• Hipertensão Arterial

Lembrando que a comprovação de comorbidade é obrigatória. É preciso levar documento com foto, CPF e comprovante de residência para a Dose 1. Já para a Dose 2, é necessária a apresentação do cartão de vacinação com o comprovante da Dose 1 e o documento com foto.





Pessoas com 18 anos que apresentem os seguintes quadros:





• Síndrome de Down;

• Anemia falciforme;

• Coagulopatias hereditárias;

• Pessoas com deficiências permanentes que apresentem limitação motora ou incapacidade;

• Incapacidade de ouvir;

• Incapacidade de enxergar;

• Deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais;

• Obesidade mórbida, I.M.C ≥ 40;

• Oncológicos com doença ativa em tratamento;

• Renal crônico2;

• PHIV (Pessoas vivendo com HIV);





A comprovação de comorbidade é obrigatória. É preciso levar documento com foto, CPF e comprovante de residência para a Dose 1. Já para a Dose 2, é necessária a apresentação do cartão de vacinação com o comprovante da Dose 1 e o documento com foto.





Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros com 45 anos ou mais





• Cobradores e motoristas;





É obrigatório apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) e documento com foto.





Trabalhadores de limpeza urbana com 45 anos ou mais





• Serviços gerais e operadores de roçadeiras;





É obrigatório apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) e documento com foto.





Locais





• Altos Do Indaiá

• CSU

• Ildefonso Pedroso

• IV Plano

• Izidro Pedroso

• Ouro Verde

• Parque Das Nações I

• Parque Do Lago II

• Vila Rosa

• Unidades Distritos





Horário de atendimento





• 7h às 11h e 13h às 17h00





Trabalhadores da Educação com 50 anos ou mais





• A apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) e documento com foto é obrigatório;

• Os profissionais da educação que atuam na Educação Infantil e do 1º ao 9º ano seguirão um calendário a parte, organizado pela Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Trabalhadores da saúde com 25 anos ou mais





• A apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado), carteira profissional e documento com foto é obrigatória;





Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a recomendação é que também sejam vacinados.

Gestantes e puérperas com comorbidades





• No caso das gestantes (qualquer idade gestacional), é obrigatória a apresentação do cartão gestante. Já para as puérperas, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento da criança. Ambas devem levar comprovante da comorbidade, documento com foto, CPF e comprovante de residência.





Local





• Centro de Convivência do Idoso





Horário





• 07h30 às 11h, das 13h às 17h e das 17h30 às 20h





ASSECOM