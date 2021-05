DOURADOS| Trabalhadores da educação, transporte coletivo rodoviário e limpeza urbana com 55 anos ou mais já podem se vacinar contra a Covid-19

Profissionais devem apresentar comprovante de atividade laboral e documento com foto

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), ampliou os grupos prioritários a serem vacinados contra a Covid-19. Trabalhadores da Educação ativos com 55 anos ou mais, podem se vacinar no Centro de Convivência do Idoso André Chamorro, de segunda à sexta-feira, das 17h30 às 20h30.





É preciso levar comprovante de atividade laboral (holerite atualizado) e documento com foto. Não é necessário agendar, serão aplicadas doses da vacina Astrazeneca.





Outro grupo incluso nesta fase são os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (cobradores e motoristas) com 55 anos ou mais, e também trabalhadores da limpeza urbana (serviços gerais e operadores de roçadeiras) também com 55 anos ou mais.





Eles também devem, da mesma forma, levar comprovante de atividade laboral (holerite atualizado) e documento com foto. Para eles, a vacina estará disponível nas seguintes unidades de saúde: Altos do Indaiá, CSU, Ildefonso Pedroso, Izidro Pedroso, IV Plano, Ouro Verde, Parque das Nações I, Parque do Lago II, Vila Rosa, Vila Vieira e nas unidades distritais (para residentes locais). O atendimento será em horário comercial, das 07h às 11h e das 13h às 17h.





ASSECOM