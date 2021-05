DOURADOS| Sems vacina 210 professores da iniciativa privada

Os profissionais foram imunizados no domingo (23), em calendário organizado pela Semed

A ação foi programada e aconteceu no Centro de Convivência do Idoso ©DIVULGAÇÃO

Uma equipe composta por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde – SEMS, da Atenção Primária e do Núcleo de Imunização vacinou na manhã do último domingo (23), 210 professores de escolas particulares que trabalham com crianças de 1 a 5 anos.





A ação foi programada e aconteceu no CCI (Centro de Convivência do Idoso), das 8h às 12h. Os professores fazem parte de uma lista entregue aos vacinadores pela Secretaria de Educação e o atendimento transcorreu conforme programado, com a aplicação da primeira dose da Coronavac.





Dez profissionais fizeram o atendimento de todos que se dirigiram ao CCI. Durante a semana, as equipes da SEMS contam com a parceria de acadêmicos da Unigran e de militares do Exército, que ajudam na parte administrativa.





ASSECOM