DOURADOS| Prefeito visita obra da primeira usina de etanol de milho do Mato Grosso do Sul

O prefeito Alan Guedes esteve na tarde desta quinta-feira (20) na Inpasa, indústria de Etanol de Milho. Essa será a primeira usina de etanol de milho de Mato Grosso do Sul. A Inpasa Agroindustrial prevê investimentos acima de R$ 500 milhões na implantação da indústria que também vai produzir DDG e derivados. Do total investido, R$ 100 milhões serão oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).





O investimento da Inpasa foi anunciado em outubro do ano passado. A empresa, que tem unidades no Paraguai e no Mato Grosso, prevê gerar 200 empregos diretos e outros 150 indiretos na fase inicial. Com quase dois anos de obra, a usina deve entrar em operação no final de 2022.





A unidade terá capacidade instalada para processar 3,6 mil toneladas de milho por dia, totalizando 1 milhão de toneladas ao ano. A Inpasa estima consumir cerca de 10% da produção total de milho do Estado, considerando as 12 milhões de toneladas produzidas na safra 2018/19.





A previsão é de produzir 426 milhões de litros de etanol ao ano e 297 mil toneladas de DDGs, que é um resíduo industrial de milho destinado a alimentação animal. A indústria ainda deve produzir 24,7 mil toneladas de óleo ao ano e 179,63 GW ao ano de energia elétrica, com receita anual de R$ 1,42 bilhão. A indústria, será instalada na BR-163, saída para Caarapó, onde o grupo empresarial adquiriu uma área de 150 hectares de terra. Nas proximidades, já funcionam outros projetos industriais.





“A abertura de empresas como essa representam a geração de novos postos de trabalho, fomento a economia local e consequentemente um ganho na qualidade de vida da nossa população” disse Cleriston Recalcatti secretário de desenvolvimento.





Alan Guedes reforçou que é importante essa contribuição do município para o empresariado. “Dar apoio ao empresariado neste momento de crise é fundamental para garantir que Dourados tenha novos investimentos. Isso tudo volta para a cidade em forma de empregos e geração de renda”, finaliza.





ASSECOM