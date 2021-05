DOURADOS| Praça Antônio João passa por revitalização: “mais bonita e segura”, garante secretário

Além da limpeza, a Semsur plantou novas mudas ornamentais, fez a manutenção da fonte e dos chafarizes, e trocou as lâmpadas

Revitalização da fonte era uma das demandas mais aguardadas pela população ©DIVULGAÇÃO

A praça Antônio João passou por uma revitalização. A equipe da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) garantiu a limpeza, poda, roçada e troca de lâmpadas no local. A manutenção faz parte das ações realizadas pela Prefeitura para que Dourados volte a ser uma cidade bonita e atrativa.





“Aos poucos, vamos mudando o cenário e retomando a beleza da nossa cidade, garantindo a mobilidade através da manutenção das vias, segurança com a restauração da iluminação pública e saúde com a limpeza de terrenos, praças e canteiros”, explicou o secretário da pasta, Romualdo Diniz Salgado Júnior.





Entre as ações, a Praça Central recebeu novas mudas de plantas ornamentais, limpeza da fonte (uma das atrações principais do local), manutenção do chafariz e instalações de novas lixeiras. Nas redes sociais, os douradenses elogiaram as ações e compartilharam fotos da Praça após a restauração. “Parabéns pela iniciativa, prefeitura”, elogiou Roberta Alves.





Além da Praça, a prefeitura também realiza a limpeza dos parques Arnulpho Fioravanti, Rego D’água e Parque do Lago. Os locais estavam tomados pelo matagal e sujeira desde o ano passado. As áreas estão fechadas para o uso do público em geral, seguindo as normas de enfrentamento a pandemia.





“São serviços mais extensos e demandam muitos dias de trabalho. Por isso, é difícil precisar um tempo exato para o término. Mas vamos seguir um cronograma e atender toda Dourados”, garante Romualdo.

ASSECOM





****