DOURADOS| Escolas indígenas ganhas computadores em parceria com o IFMS

Iniciativa faz parte das ações do Centro de Recondicionamento de Computadores, em funcionamento na unidade desde 2019

Semed (Secretaria Municipal de Educação) comemorou a parceria com como IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Campus Dourados, que fez a entrega e instalação de computadores destinados a beneficiar a educação e saúde da população indígena do município.





Por meio das ações do CRC (Centro de Recondicionamento de Computadores), que funciona na unidade há quase dois anos, na última quinta-feira (6) o campus realizou a instalação de 20 máquinas nos laboratórios de informática das escolas municipais indígenas Agustinho e Lacui Roque Isnard, que ficam em Dourados.





Para a secretária Ana Paula Benitez Fernandes a iniciativa é muito importante porque promove inclusão. “Sabemos o quanto é difícil para alguns alunos da Reme o acesso a computadores e internet. O laboratório promove essa inserção, além de contribuir com o aprendizado”, pontuou.





“Por meio dessa ação atingimos a rede municipal de ensino e a população indígena, contribuindo para melhores condições a estudantes e professores por meio do acesso a computadores, com sistemas operacionais de qualidade”, comenta o diretor-geral do Campus Dourados, Carlos Vinícius Figueiredo.





As máquinas vieram da Empresa de Informática e Informação de Belo Horizonte (Prodabel), onde foram recondicionados.





Recondicionamento





Atualmente existem oito CRCs no país. O do IFMS em Dourados é o único de Mato Grosso do Sul.





Criados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) – e hoje sob responsabilidade do Ministério das Comunicações (MCOM) – os centros são espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos destinados à revitalização de pontos de inclusão digital.





ASSECOM