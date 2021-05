DOURADOS| Campanha Vacine e Doe continua arrecadando alimentos no Município

A doação não é obrigatória e ocorre nos postos que vacinam contra a Covid-19

A Prefeitura de Dourados e a Sociedade de São Vicente de Paulo, conhecida como Vicentinos, realizam a ação “Vacine e Doe” no município, com o apoio do Ministério Público. A iniciativa convida o público-alvo da imunização contra a Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível a ser entregue nos pontos de vacinação. Importante ressaltar que a doação não é obrigatória para se vacinar. Trata-se de uma iniciativa de solidariedade.





De acordo com prefeito, Alan Guedes, essa é uma ação que reúne alimentos que serão encaminhados para famílias em estado de vulnerabilidade.





“Essa é uma ação de solidariedade, visto que muitas pessoas têm passado por necessidades, para contemplar famílias que perderam renda e tem tido dificuldade em se sustentar. Os Vicentinos já realizam esse trabalho de doção e estão recebendo uma maior demanda e com isso toda a comunidade pode ajudar um pouco”, conta.





Os Vicentinos ficarão responsáveis pelo recolhimento das doações. Os doadores devem se atentar à data de validade dos produtos. Além de alimentos, as pessoas podem doar também produtos de limpeza e de higiene pessoal. As doações serão recolhidas e distribuídas a famílias carentes e impactadas pela pandemia.





O secretário municipal interino de Saúde, Edvan Marques, explica que todas as unidades que estão realizando a vacinação contra Covid-19 recebe doações. “Fizemos isso para facilitar no momento da doação. Com isso, é só buscar procurar uma unidade de saúde e levar o alimento no momento da vacinação”, destaca.





ASSECOM