Deputado Neno Razuk solicita melhorias no campo de futebol em bairro de Dourados

Deputado Neno Razuk durante sessão remota de hoje(06) ©DIVULGAÇÃO

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou à Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) melhorias para o campo de futebol, localizado no bairro Vila Cachoeirinha, em Dourados. O pedido visa trazer melhores condições aos moradores que utilizam o local para realizar atividades físicas.





A solicitação feita através de uma indicação pede que seja feita no campo a instalação de cerca em alambrada e também construção de vestiários, pensando na segurança e qualidade de vida na prática de esportes pela comunidade que vive no local.





“Conheço o líder comunitário que é o Zé Bicicleteiro, da Vila Cachoeirinha e através dele recebemos esse solicitação que pede por melhorias no campo de futebol, que trará bastante benefícios a comunidade local. Além disso, a prática de esportes é bastante comum e as obras irão trazer mais visibilidade para esse ponto importante do bairro”, diz Neno.





ASSECOM