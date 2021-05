Deputado Neno Razuk destina emenda parlamentar de R$40 mil para associação beneficente de Mundo Novo

deputado Neno Razuk (PTB) ©ARQUIVO

Dando continuidade na distribuição de emendas parlamentares para fortalecer o municipalismo em Mato Grosso do Sul, o deputado Neno Razuk (PTB) destinou R$40 mil para a AMPDF (Associação Mundo-novense de Pessoas com deficiência física, auditiva e visual). O dinheiro será utilizado para melhorias no atendimento à saúde das pessoas atendidas pela entidade, com compra de cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banho, entre outros.





A destinação dos recursos foi alinhada por meio da parceria entre o vereador de Mundo Novo, Piscuila (PSD) e o deputado Neno Razuk. Voltado a ajudar as causas sociais, Neno destaca que os recursos vão auxiliar a associação a comprar itens de uso diário aos deficientes, como andadores, bengalas, pares de muletas canadense e auxiliares, além de cadeiras de rodas e de banho.





“Tivemos a parceria firme do vereador Piscuila e juntos entendemos a importância dos recursos para esta associação. Lá eles atendem aproximadamente 100 deficientes. São pessoas com deficiência física e também com deficiências múltiplas. A entidade vai poder assim, amparar quem necessita de acolhimento e inclusão, seja com uma cadeira de roda, que muitas vezes não é acessível para a maioria das famílias ou com o atendimento e orientação”, destacou Razuk sobre os serviços que são prestados e que constam no projeto apresentado para que os recursos sejam destinados.





ASSECOM