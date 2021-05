Deputado Marçal solicita casas populares para municípios de MS

Marçal Filho e o secretário de Governo Sérgio Murilo ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) solicitou ao secretário de estado de Governo Sérgio Murilo, projeto habitacional para os municípios de Dourados, Itaporã, Caarapó, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Laguna Carapã e Rio Brilhante. O déficit habitacional é grande e os municípios carecem de moradias populares.





Em visita técnica ao município de Dourados, o secretário Sérgio Murilo se reuniu com o deputado Marçal. No encontro foram discutidos investimentos que o Governo do Estado tem feito no município, como na área de infraestrutura - recapeamento da região central e bairros. O Governo já investiu R$ 1 bilhão em Dourados nos últimos 6 anos.





Marçal aproveitou a parceria que o Governo tem com os municípios para solicitar ao secretário Sérgio Murilo moradias populares para cidades da Grande Dourados, além de obras de infraestrutura no segundo maior município sul-mato-grossense.





O deputado reiterou o pedido de duplicação da rua Coronel Ponciano. O projeto da obra já está com o Governo Estado, que será o responsável pela execução dos trabalhos. Marçal Filho cobrou celeridade no processo. Também requereu agilidade no projeto de duplicação da rua José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida, e um estudo de viabilidade para a pavimentação da rua Nelson de Matos, que liga a região do Jardim Santa Maria à rodovia Perimetral Norte. A pavimentação deste trecho transformaria o trânsito local, dando alternativa aos moradores de uma das regiões mais populosas do município.





Como a prefeitura pouco fez nos últimos anos para realização do mínimo de manutenção das áreas de lazer, deixando a população sem opções de locais para prática esportiva, Marçal ainda pediu ao secretário um estudo técnico de reforma completa da iluminação e a aquisição de equipamentos para a manutenção do gramado do estádio da Liga Esportiva Douradense de Amadores (Leda).





Outras estruturas de espaço de lazer de Dourados também precisam de atenção e foram lembradas pelo deputado, como o campo da Vila Cachoeirinha, onde é necessário a construção de vestiários e alambrado, além da instalação de iluminação. Já no campo esportivo do Parque das Nações I, é necessária a reforma completa dos vestiários, bem como a reconstrução do campo de futebol e do alambrado.





O deputado Marçal ainda solicitou um estudo de viabilidade técnica para a reforma estrutural das dependências do Ginásio Municipal de Esportes “Ulysses Guimarães”, para que o espaço possa voltar a receber competições municipais, estaduais e nacionais. O município sediará a Liga Nacional de Futsal e o evento será realizado em um ginásio particular.









