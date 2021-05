Deputado Marçal Filho intervém por melhorias no saneamento em Caarapó

Reunião entre deputado Marçal, vereadores, prefeito e presidente da Sanesul ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) interveio por melhorias no saneamento básico na cidade de Caarapó. Ele se reuniu com o prefeito da cidade, André Nezzi, vereadores e o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, para discutir investimentos e cobrar celeridade no processo de licitação da construção de uma nova estação de tratamento (ETE).





O prefeito e os vereadores procuraram o deputado para buscar uma solução quanto ao atraso da licitação. Há pouco mais de um ano o processo está emperrado. Isso tem impedido o avanço da instalação de novos loteamentos. Parte da população também sofre com a falta da rede de esgoto.





O deputado entrou em contato com o presidente da Sanesul e agendou reunião na Câmara de Caarapó. Durante o encontro, Walter Carneiro Júnior alegou que devido à alta do preço de insumos, como o aço, dificultou dar início ao processo de licitação. O recurso para construir a nova estação de esgoto já está garantido.





A ETE de Caarapó terá capacidade de tratar 40 litros por segundo de esgoto e vai atender 50,9 km de rede de coleta no município. O presidente da Sanesul garantiu que a licitação deve sair até agosto deste ano, porém, no mês que vem será dada ordem de serviço para ligação de rede de esgoto em 700 novos domicílios e realizar a ligação direta de mais 500 domicílios dos novos loteamentos da Vival dos Ipês e Jardim Europa.





No encontro, Marçal Filho disse que é preciso que haja mais celeridade no processo de licitação, já que o tratamento de esgoto está diretamente relacionado à qualidade de vida. “A chegada da estação vai ajudar a transformar os serviços públicos de saneamento universalizados. É preciso que a população tenha acesso ao tratamento do esgoto doméstico, garantindo todos os benefícios desse serviço que são evidentes na saúde pública. Ter saneamento universalizado é alcançar o comprometimento com o futuro”, destacou o parlamentar.





ASSECOM