Deputado Felipe Orro pede ao prefeito Marquinhos manutenção e iluminação no Parque Ecológico do Sóter

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (19), solicitando a realização do serviço de poda nas árvores e manutenção da rede de iluminação pública nos arredores do Parque Ecológico do Sóter, em Campo Grande. O pedido atende à reivindicação de moradores locais e garante também a segurança dos usuários do espaço, pessoas que utilizam o espaço diariamente para práticas de esportes e demais atividades físicas.





“Após recebermos muitas reclamações quanto à necessidade de manutenção no Parque do Sóter, constatamos que as árvores sem poda prejudicam a iluminação local. São muitos pedidos enviados ao gabinete parlamentar para a manutenção urgente ao redor do local bastante frequentado pelos moradores da Capital”, disse Felipe.





Os serviços de manutenção deverão acontecer no cruzamento das ruas Salsa Padilha e Pedro Martins; e no cruzamento da Rua Rio Negro com a Av. Nely Martins Coelho (Via Park). O deputado anexou imagens fotográficas que mostram as árvores ao redor da pista de ciclismo do Parque, "a manutenção no parque facilitará aos ciclistas e pedestres que praticam atividades no local, a melhor utilização do espaço, mais seguro e melhor iluminado”, garante Felipe.





O pedido foi encaminhado ao prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, bem como ao secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.





ASSECOM