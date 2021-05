Deputado Cabo Almi reage bem a medicação e apresenta melhoras

deputado estadual Cabo Almi ©ARQUIVO

A equipe médica do Hospital Cassems, chefiada pela médica Beatriz Longo Bortoletto, emitiu novo Boletim Médico, às 14:24 horas, informando as condições atuais de saúde do deputado estadual Cabo Almi. Segundo consta, o estado geral continua grave, mas com estabilidade, sendo que a sedação foi diminuída nas últimas 24 horas e não foi necessário pronar (deitar com a barriga para baixo), está com a pressão arterial controlada, não tem febre e a infecção está melhorando.





Foram feitos os exames de rotina, cateterismo cardíaco e artérias pulmonares com normalidade. Não apresenta disfunção renal urinária. Ressalta-se que ele continua em coma induzido (com uso de sedativos), porém, hoje foi desligado uma das três mediações que o mantém dormindo, ainda não tem condições de respirar sozinho, mas está sendo reduzido aos poucos o suporte que a máquina para respirar oferece.





A família e a assessoria do deputado Cabo Almi agradecem a equipe médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Cassems pela dedicação em sua recuperação, assim como, agradecem pelas orações de todos os que direta ou indiretamente queiram o restabelecimento da sua saúde.





ASSECOM