Deputado Cabo Almi apresenta melhoras substancial e poderá respirar sem auxílio de aparelho

deputado estadual Cabo Almi ©ARQUIVO

A equipe médica do Hospital Cassems, hoje chefiada pela médica Maristela Curado do Amaral, emitiu novo Boletim Médico, às 14:17 horas, informando as condições atuais de saúde do deputado estadual Cabo Almi, internado desde o dia 7 de maio, vítima da covid-19. Segundo consta, o estado geral continua grave, mas em evolução para melhora, sendo que a sedação foi novamente diminuída nas últimas 24 horas e continua no suporte de oxigênio com ventilação mecânica.





Não houve a necessidade de ser pronado (deitar com a barriga para baixo), há programação de extubação nas próximas 24 horas, ou seja, a retirada do aparelho que auxilia na respiração mecânica, a pressão arterial está controlada sem necessidade de uso de medicamentos, não teve febre nas últimas 24 horas e a infecção está melhorando.





Está sendo medicado também com insulina para o controle de glicose. Foram feitos os exames de rotina, cateterismo cardíaco e artérias pulmonares com normalidade, também não apresenta disfunção renal urinária.





A família e a assessoria do deputado Cabo Almi agradecem a equipe médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Cassems pela dedicação em sua recuperação, assim como, agradecem pelas rezas e orações de todos os que direta ou indiretamente queiram o restabelecimento da sua saúde.





ASSECOM