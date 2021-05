Conheça as 4 vantagens do empréstimo para reforma

Seja qual for o motivo de sua reforma, conhecer todas as opções de crédito que o mercado oferece pode facilitar todo o processo. Confira!

crédito para reforma . Precisa aumentar a casa para a chegada de um bebê? Está cansado do piso ou quer mudar a cor das paredes? Quer trocar a decoração da sala, mas está com medo de ficar apertado? Então, você precisa conhecer as vantagens do





Muitas instituições financeiras possuem linhas de crédito que podem te ajudar. Elas incluem todas as etapas de uma reforma ou construção: desde a compra do material e mão de obra até a compra de móveis e artigos para decoração.





Dentre as opções de crédito, os empréstimos se destacam por apresentarem menores taxas. Pensando nisso, antes de escolher a melhor linha de crédito para sua reforma, é preciso analisar as taxas e valores incluídos e fazer as contas para que você possa organizar suas finanças.





No texto de hoje, você conhece um pouco mais sobre essa linha de crédito e sobre o que é necessário para conseguir esse benefício. Boa leitura!





Como funciona o crédito reforma?





Boa parte das instituições financeiras oferecem o empréstimo para reforma, porém elas se diferenciam por suas próprias regras na hora de conceder o crédito. Quanto a isso, vale lembrar que esse tipo de empréstimo é exclusivo para Pessoas Físicas (PF) usarem em imóveis residenciais.





Existem linhas de crédito específicas para quem pretende fazer uma reforma, assim o dinheiro vai sendo liberado conforme o andamento da reforma, e outras com créditos livres, nas quais o beneficiário pode usar o dinheiro para a finalidade que preferir.





4 vantagens do empréstimo para reforma





1 - Diversos formatos de crédito





Existem muitas formas de crédito para quem precisa fazer uma reforma. Confira algumas:





Cartão de Crédito





A facilidade de parcelar as compras é um dos principais atrativos para quem quer fazer uma reforma. O único problema é que as taxas podem chegar a 14% ao mês em caso de atraso da fatura.





Cartão das lojas de reformas





Essa opção é semelhante ao cartão de crédito, mas com juros reduzidos e outros benefícios para compras em lojas vinculadas. O cartão também pode ser usado em outras lojas. Fique atento ao controle financeiro quando usar essa opção, já que existem etapas da obra que não podem ser pagas dessa forma.





Empréstimo Consignado





Esse tipo de empréstimo é voltado a funcionários públicos e privados e beneficiários do INSS, que têm as parcelas descontadas em sua folha de pagamento. Suas taxas são mais atrativas do que as do cartão de crédito: cerca de 1,9% ao mês para servidores públicos e 3% ao mês para trabalhadores do setor privado.





Empréstimo Pessoal





As taxas do empréstimo pessoal ficam em torno de 7% ao mês, mas pode ser uma boa opção para o caso de reforma, desde que você avalie todo o custo da operação. Além disso, existe a opção de empréstimo para negativado.





Empréstimo com garantia de bens





É possível solicitar empréstimo com garantia de bens, como imóvel, carro ou até mesmo celular. Quando você coloca um bem como garantia, consegue reduzir muito as taxas e pode continuar usando o bem normalmente. As taxas desse tipo de empréstimo ficam abaixo de 1%.





2 - Abrange toda a reforma





O crédito para reforma pode ser usado para o pagamento da mão de obra e para a compra dos materiais necessários, mas também tem a grande vantagem de poder ser usado para comprar móveis e decorações, já que engloba todos os custos da obra.





3 - Valor do crédito





Uma das principais vantagens do empréstimo para reforma é conseguir valor suficiente para alcançar seus objetivos, que podem ser trocar o piso, retocar a pintura, trocar os móveis ou até mesmo construir um novo cômodo. Um empréstimo com garantia de imóvel fornece até 60% do valor do imóvel, o que pode significar até 100% do valor da obra.





4 - Maior prazo de pagamento





Um dos maiores diferenciais do empréstimo para reforma é o prazo de pagamento, que no empréstimo com garantia de bem, pode chegar até a 240 meses. Dessa forma, o custo do empréstimo não pesa tanto no orçamento familiar mensal.





Como conseguir empréstimo para construir?





Existem algumas regras que você precisa seguir para conseguir o crédito para construir ou reformar seu imóvel. Conheça as principais:





● O imóvel precisa estar no seu nome ou no nome da pessoa que solicitar o empréstimo;





● O imóvel não pode ter outro financiamento;





● A documentação deve estar regularizada;





● É preciso passar por aprovação de crédito;





● Ser brasileiro ou naturalizado. O estrangeiro precisa apresentar visto de permanência no Brasil;





● Ser maior de 18 anos ou emancipado;





● Contratar apólices de seguro contra Danos Físicos do Imóvel e por Morte e Invalidez Permanente.





Para a instituição financeira, isso tudo serve como garantia de que você conseguirá arcar com essa despesa.





Faça seu empréstimo para reforma com garantia de imóvel!





Quer garantir a menor taxa de juros para fazer sua reforma? Então, o empréstimo com garantia de imóvel é a melhor opção para você. Você pode usar o próprio imóvel que vai reformar como garantia do pagamento das parcelas do empréstimo.





Que tal solicitar um empréstimo online? Na CashMe , você tem seu crédito aprovado em até 2 dias e conta com taxas a partir de 0,85% ao mês. Além disso, em nossa plataforma você pode fazer sua simulação de empréstimo antes mesmo da solicitação do benefício.





