Chuva se espalha por todo Mato Grosso do Sul neste sábado

Os últimos dias do mês de maio terão muitas variações no tempo, sobretudo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País. Segundo a meteorologia, uma frente fria avança pelo Sul e deve chegar a Mato Grosso do Sul neste final de semana.





O avanço dessa frente fria pode inclusive, ocasionar em queda de granizo em algumas áreas do Brasil e também na região central do Estado.





Neste sábado (22) as condições serão de céu parcialmente nublado a nublado. A meteorologia indica chuva para todo Mato Grosso do Sul com moderada a forte intensidade. As rajadas de vento podem chegar a 50km/h.





Os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 100% a 40% ao longo do dia.





Com relação as temperaturas, o dia começa com os termômetros marcando mínima de 19°C na região sul, mas não deve passar dos 32°C ao longo do sábado.





Em Campo Grande o tempo amanhece ensolarado com mínima de 21°C, mas no período da tarde as condições mudam e o céu ficará encoberto com chuva. A máxima para a capital será de 32°C.





De acordo com o Climatempo, o destaque para o final do mês de maio é que ele deve terminar gelado com previsão de muito frio também para o início de junho.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações da Somar Meteorologia, Climatempo e Inmet)