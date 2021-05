Caravina apresenta ações da Aprefex-MS ao Procurador Geral de Justiça

O presidente da Aprefex-MS (Associação dos Prefeitos e Ex-prefeitos de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, se reuniu nesta segunda-feira (17) com o Procurador Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, com quem conversou a respeito das ações à frente da entidade.





Durante a reunião, Caravina levou ao chefe do MPE-MS (Ministério Público Estadual) quais as pretensões futuras da diretoria e pontuou sobre a importância da consolidação da associação no contexto estadual.





O dirigente, que presidiu a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) por dois mandatos consecutivos, falou ainda da importância jurídica da Aprefex-MS e quais os planos para torna-la ainda mais forte, sobretudo, influente nas discussões de interesse de seus associados com os poderes constituídos.





“Quero agradecer mais uma vez a cordialidade do Procurador Geral, doutor Alexandre Lacerda, que nos recebeu como presidente da Aprefex-MS, onde tivemos a oportunidade de apresentar a ele as ações e quais os objetivos da associação. E, como sempre, ele foi solícito e se colocou à disposição para trocar de informações e eventuais demandas que possam surgir e que possa ser utilizada essa parceria entre o Ministério Público e a Aprefex”, disse Caravina, após o encontro.





No mês passado, Alexandre Lacerda completou um ano à frente do comando do MPE.





Por: Willams Araújo