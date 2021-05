CAPITAL| Projeto de lei na Câmara Municipal muda 19 itens no Fundo Municipal de R$ 5,2 milhões para entidades

Medida será analisada pelos vereadores de Campo Grande

Projeto de lei muda destinação de parte do FIS (Fundo de Investimento Social) que repassa R$ 5,2 milhões para entidades de assistência social e de saúde. As indicações são dos 29 vereadores que têm R$ 180 mil todo ano para escolher instituições que serão beneficiadas.





Segundo o projeto, o valor é referente a 2021 e é desembolsado de acordo com a liberação do Executivo municipal e desde que as certidões e documentos das entidades estejam em dia. São pelo menos 19 mudanças, segundo Diário Oficial da Câmara Municipal.





Os R$ 5,2 milhões são indicações e cada vereador tem direito a indicar entidades para receber R$ 180 mil - uma metade vai para assistência social e a outra para instituição de saúde - a cidade tem 29 vereadores. Agora, eles analisam a mudança, que deve ser sancionada.





Por: Mayara Bueno