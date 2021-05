CAPITAL| Prefeitura amplia locais de vacinação para gestantes e dá continuidade à aplicação da 1ª e 2ª dose em públicos específicos

Nesta quarta-feira, dia 12 de maio, a Prefeitura de Campo Grande está ampliando os pontos de imunização destinados às gestantes. Além dos drives e polos, o atendimento deste público acontecerá nas três Clínicas da Família e em uma unidade de saúde da família localizadas em regiões distintas da cidade. Conforme o calendário pré-definido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a vacinação segue com a primeira dose para puérperas – até 45 dias pós-parto -, pessoas com comorbidades preexistentes e deficiência permanente com 18 anos ou mais, com a dose de reforço para àquelas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 12 de março.





Segundo o secretário José Mauro Filho a disponibilização de outros locais para atendimento das gestantes em pontos estratégicos tem por objetivo facilitar o acesso, além de garantir a adesão à vacinação.





“Quanto mais opções de locais essa paciente tiver para buscar o atendimento, é melhor. Além disso, as unidades da Atenção Primária, por sua vez, oferecem um acolhimento diferenciado, sendo um local onde o atendimento à estas mulheres já é inserido dentro da sua rotina”, completa.





As gestantes serão vacinadas exclusivamente nos pontos relacionados abaixo.

Drive-thru Ayrton Senna: 7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco: 7h30 às 17h

Drive-thru Cassems : 7h30 às 17h

Seleta: 07h30 às 16h45

Clínica da Família Nova Lima 13h às 16h45

Clínica da Família Portal Caiobá 13h às 16h45

Clínica da Família Iracy Coelho 13h às 16h45

USF Aero Itália 13h às 16h45

Outros públicos





A aplicação da primeira dose continua para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente com 18 anos ou mais. A orientação da Sesau é para que as pessoas fiquem atentas às orientações e só busquem os locais de vacinação caso façam parte dos públicos contemplados. Para se vacinar, é necessário possuir uma das comorbidades relacionadas no Plano Nacional de Imunização (PNI) como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19.





O paciente deverá apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer a um dos grupos relacionados abaixo: exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc). Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das unidades de saúde.

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonares e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40;

Cirrose hepática.

Pessoas com deficiência permanente deverão comprovar a limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou se locomover, como subir e descer escadas.





São documentos válidos:





Laudo médico que indique a deficiência; Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.





http://vacina.campogrande.ms.gov.br. Para evitar filas e aglomeração, é necessário a realização do cadastro no sistema de identificação prévia, através do site:





2ª dose





Pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 12 de março também poderão procurar os pontos de imunização nesta quarta-feira para se vacinar.





Locais de vacinação:

Drive-thru Ayrton Senna: 7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco: 7h30 às 17h

Drive-thru Cassems : 7h30 às 17h

Seleta: 07h30 às 16h45

IMPCG: 13h às 19h30

Guanandizão: 07h30 às 17h

Unidades de saúde





(*As unidades referenciadas poderão sofrer alteração)





13h às 16h45





Segredo





CF NOVA LIMA





UBS CEL ANTONINO





USF VILA NASSER





Anhanduizinho





USF DOM ANTÔNIO





UBS PIONEIRA





UBS JOCKEY CLUB





USF ANHANDUÍ





UBS DONA NETA





USF BOTAFOGO





C.F IRACY COELHO





USF PARQUE DO SOL





Lagoa





CF PORTAL CAIOBÁ





USF TARUMÃ





UBS BURITI





USF OLIVEIRA





USF BATISTÃO





USF COOPHAVILA





UBS CAIÇARA





USF VILA FERNANDA





Imbirussu





USF SÍRIO LIBANÊS





UBS SILVIA REGINA





UBS LAR DO TRABALHADOR





UBS POPULAR





USF INDUBRASIL





USF ANA MARIA DO COUTO





USF AERO ITÁLIA





USF ALBINO COIMBRA





USF SERRADINHO





Bandeira





USF TIRADENTES





USF MORENINHA





UBS CARLOTA





USF MAPE





Prosa





USF NOROESTE





USF NOVA BAHIA





USF MATA DO JACINTO









