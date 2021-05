Calor e tempo seco antecedem mudanças que podem trazer chuva a MS no fim de semana

A quarta-feira (20) não terá grandes mudanças no tempo na região Centro-Oeste do País. Uma forte massa de ar seco toma conta e deve garantir mais um dia de tempo firme com predomínio de sol e sem chuva.





O destaque para Mato Grosso do Sul são os níveis de umidade relativa do ar que podem atingir índices na casa dos 20% no meio da tarde. Essa condição acende o alerta para os cuidados com a saúde e também pede atenção para a situação das queimadas.





Na região sul as manhãs continuam frias com mínima de 14°C para hoje. Já a máxima prevista para o Estado é de 37°C para a região norte.





Em Campo Grande o dia amanhece com muitas nuvens mas o sol deve predominar durante maior parte do dia, que começa com 19°C, mas os termômetros podem chegar aos 32°C.





A meteorologia indica que o tempo terá algumas mudanças. Pancadas de chuva devem atingir a região sul do Estado na sexta-feira à noite. Essas instabilidades devem se espalhar pelo Estado ao longo do final de semana, melhorando a qualidade do ar e trazendo um novo refresco nas temperaturas.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Somar Meteorologia, Inmet e Climatempo)