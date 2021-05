BATAGUASSU| Saúde prossegue com vacinação contra a Covid-19; Idosos acima 60 anos, pacientes com comorbidades, gestantes e puérperas são atendidos

A vacinação contra a Covid-19 prossegue em andamento em Bataguassu para idosos com faixa etária de 60 anos ou mais e também para pacientes com comorbidades (pessoas que possuem alguma doença ou agravo prévio, tornando-as mais vulneráveis às complicações da doença) com idade entre 55 e 59 anos.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, é imprescindível que esses públicos-alvos procurem a sua unidade de saúde de referência no período da tarde (das 13 às 16 horas (horário de Brasília) munido de cartão SUS, CPF e comprovante de residência para se imunizarem. “Não podemos avançar para demais idades se não concluirmos esses públicos. Por isso, é importante que as pessoas que possuem essa faixa etária se imunizem o quanto antes”, explica a secretária.





Juliana comenta que as gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias pós parto) que possuem alguma comorbidade e que são maiores de 18 anos, foram incluídas no Plano Nacional de Imunização (PNI) e já estão sendo atendidas com a vacinação, porém, reforça que a vacina só será aplicada mediante autorização médica e apresentação da caderneta de consulta pré-natal. A vacinação para esse público está sendo oferecida de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde, no período da tarde: das 13 às 16 horas (horário de Brasília).





A secretária ressalta que o município ainda não recebeu doses da vacina Sinovac/Coronavac para ofertar a segunda dose do público que ainda aguarda a vacina.





