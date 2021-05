BATAGUASSU| Representantes da Semel e Associação Atlética Bataguassuense debatem sobre futuras participações em competições esportivas

Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) se reuniram ontem, dia 10 de maio, com o presidente da Associação Atlética Bataguassuense, Adão da Silva.





O encontro, segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai, teve como objetivo discutir sobre a participação do município em competições esportivas como Amadorzão, Copa Morena de Futsal entre outras competições de diferentes modalidades assim que as disputas forem liberadas.





"Com a pandemia da Covid-19, as atividades esportivas encontram-se paralisadas, porém, temos a expectativa de que as competições sejam liberadas no segundo semestre deste ano. O encontro teve como objetivo já deliberar sobre essas futuras disputas e a participação de Bataguassu nelas", frisou o secretário.





Participaram da reunião, o chefe do Núcleo de Esportes, Wilian Gomes; a chefe do Núcleo de Lazer, Camila Franco além do diretor de Esportes da Associação Atlética Bataguassuense, Joilson dos Santos Silva.









ASSECOM