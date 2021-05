BATAGUASSU| Na Agehab-MS, Akira garante construção de 100 casas através do Programa Lote Urbanizado

Em reunião nesta terça-feira, dia 25 de maio, com a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab-MS), Maria do Carmo Avesani Lopez, em Campo Grande, o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) garantiu a construção de 100 casas populares por meio do Programa Habitacional Lote Urbanizado, parceria entre Governo do Estado e município.





Durante o encontro, Akira expôs à Maria do Carmo, que o município já adquiriu uma área de 10 alqueires para a construção do maior projeto habitacional da história de Bataguassu, que prevê a construção de 1.000 moradias. “A nossa meta é construir 1.000 casas para suprir o déficit habitacional do município e dar atendimento a população. Nossa prioridade é investir nas pessoas”, disse o prefeito, que lembra que do total de 1.000 moradias, 100 delas serão construídas no Distrito de Nova Porto XV.

O prefeito informou que a diretora-presidente da Agehab-MS estará em Bataguassu no próximo dia 1º de junho, terça-feira, para formalizar todo o processo referente as 100 moradias populares.





LOTE URBANIZADO





O Programa Lote Urbanizado visa atender famílias com renda familiar de até R$ 4.685,00 e que não tenham sido beneficiados em nenhum Programa Habitacional Federal, Estadual e Municipal.





O município participa com o terreno e a assistência técnica. Já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

