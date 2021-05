BATAGUASSU| Associação Atlética Bataguassu uma história para se acreditar

Adão da Silva e a equipe da Secretaria de Esportes de Bataguassu ©DIVULGAÇÃO

O saudoso Sebastião José de Oliveira (Taboca do Porto XV) sempre acreditou que a cidade tinha potencial de jogar novamente uma série A Profissional. Em tempos passados o Corintinha de Bataguassu ficou famoso pelos resultados obtidos nessa competição e pelo orgulho dos moradores em ir ao Estádio que hoje leva seu nome pelos relevantes serviços prestados e ver uma máquina de onze jogadores vencer grandes equipes de Mato Grosso do Sul.





Fundada em 2005 a Associação Atlética Bataguassu disputou os campeonatos profissionais de 2006 e 2007 e depois se dedicou às competições amadoras da região. Com o falecimento de Taboca em 2015, ficou restrito apenas às disputas de futsal, disputando a Copa Morena por várias edições.





Agora, com o apoio do poder público espera montar uma estrutura profissional para a disputa do AMADORZÃO 2021 e daí arrancar para novos sonhos.





Neste dia 10, a Diretoria da AA Bataguassu se reuniu com o Secretário Municipal de Esportes João Carlos Kotai e os chefes de núcleos Wiliam Gomes e Camila Franco e o clube recebeu todo apoio para a participação no Amadorzão e futuros projetos.





“O prefeito Akira Otsubo é fã de esportes e temos a certeza que teremos uma grande participação no evento já focando o profissional. Já existe um planejamento para adequar o estádio às condições exigidas por lei e vamos montar o elenco com jogadores da cidade”, afirma Adão da Silva, atual Presidente AAB.





ASSECOM