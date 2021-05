Amplitude térmica e baixa umidade do ar são destaques do tempo nesta terça-feira

O tempo não muda sobre o Centro-Oeste nesta terça-feira (18) e uma massa de ar seco continua atuando na região. As condições de tempo serão parecidas com ontem, com predomínio de sol em todas as áreas e sem previsão de chuva.





A Somar Meteorologia estima um leve aumento do frio pela manhã na região sul de Mato Grosso do Sul que terá influência de uma massa de ar frio que mais uma vez vai despencar as temperaturas na região Sul do Brasil.





Esse resfriamento na madrugada pode inclusive provocar nevoeiro ao amanhecer em alguns municípios da região sul, mas que segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil logo se dissipa.





De modo geral o destaque do dia será a amplitude térmica, que é a sensação de frio de manhã, e o calorão no período da tarde. As temperaturas no Estado podem registrar mínima de 15°C, na região sul, e máxima de 36°C, na região pantaneira.





O nível de umidade relativa do ar também pode atingir níveis de alerta nas horas mais quentes do dia. A variação esperada para hoje é de 90% a 20%.





Além dos cuidados com idosos e crianças, é necessário manter atenção para os possíveis focos de queimadas tanto em área rural quanto urbana.





Em Campo Grande o tempo segue claro com o sol brilhando forte entre poucas nuvens. As temperaturas na capital variam entre 19°C a 32°C nesta terça-feira.





Por: Mireli Obando, Subcom