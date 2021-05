ALEMS| Seis projetos estão pautados para a Ordem do Dia desta quarta-feira (26)

Em primeira discussão cinco projetos estão pautados, já com pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Projeto de Lei 28/2021 , de Antônio Vaz (Republicanos), que dispõe sobre o prazo de validade do Laudo Médico Pericial que atesta o Transtorno do Espectro do Autista (TEA) no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul e dá outras providências