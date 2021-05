ALEMS| Na sessão desta quarta-feira, deputados devem apreciar seis projetos

E ainda dois Projetos de Decreto Legislativo, 023/2021 , da Mesa Diretora que visa prorrogar até 30 de junho de 2021, os efeitos do Decreto Legislativo 647/2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Rio Negro, e o 025/2021 , também da Mesa Diretora, que prorroga por mesmo período o Decreto Legislativo 649/2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Santa Rita do Pardo.