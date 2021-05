ALEMS| Deputados devem votar quatro projetos em segunda discussão nesta quinta-feira

Entre as proposições pautadas, estão o Projeto de Lei 138/2020, do deputado Lidio Lopes (PATRI). A proposta trata sobre o direito das pessoas com deficiência visual de obterem as certidões de registro civil em Braille ou outro formato acessível. “O presente projeto tem a finalidade de assegurar aos deficientes visuais o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura braille, garantindo aos mesmos o pleno exercício da cidadania”, afirmou o parlamentar.