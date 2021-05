ALEMS| Cinco projetos estão previstos para votação da Ordem do Dia desta quarta-feira (19)

Em primeira votação, com pareceres unânimes da CCJR, estão o Projeto de Lei 022/2021 , de autoria do deputado Capitão Contar (PSL), que Institui a Política de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da depressão no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências e o Projeto de Lei 088/2021 , de Barbosinha (DEM), que determina a criação do serviço virtual e presencial de informação e acolhimento às famílias com parente internado com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado de Mato Grosso do Sul.