TRÊS LAGOAS| Comitê decide manter toque de recolher e reabrir academias e Lagoa Maior com determinações específicas pensando na saúde dos três-lagoenses

Membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Três Lagoas se reuniram na tarde desta quinta-feira (15) para discutir sobre as principais medidas que serão adotadas no Município a partir da próxima segunda-feira (19), visando a diminuição da proliferação do Coronavírus na Cidade.





Analisando os números do perfil epidemiológico desde a implantação do toque de recolher às 20h, determinado no último decreto Municipal, os membros decidiram permanecer com este mesmo horário pelos próximos 7 dias.





ACADEMIA E LAGOA MAIOR





Uma única alteração no decreto acontecerá pensando na questão da saúde dos três-lagoenses. Os membros decidiram, por meio de votação, que as academias e a Lagoa Maior serão reabertas seguindo determinações específicas descritas em decreto publicado no dia 19.





Entre as medidas que entrarão em vigor, uma delas é a abertura das academias mediante somente após avaliação técnica, caso a caso, da Vigilância Sanitária para determinar o número de alunos em cada academia visando que as medidas de segurança sejam cumpridas a rigor pelas mesmas.





Segundo decisão dos membros, em caso de descumprimento, a autuação de 5 estabelecimentos resultará no fechamento de todas. “Seremos rigorosos com as fiscalizações para que as mesmas sejam cumpridas. Caso contrário fecharemos todas as academias”, disse o promotor Moisés Casarotto.





Já com relação à Lagoa Maior, os membros decidiram por votação que a mesma será liberada exclusivamente para atividades físicas de segunda a sexta-feira, permanecendo fechada aos finais de semana.





Para a presidente, Angelina Zuque, a saúde dos munícipes deve ser levada em conta neste momento da Pandemia. “Acreditamos que com as medidas que serão tomadas pela Vigilância Sanitária e com o comprometimento de todas as academias poderemos pensar na saúde dos frequentadores”, disse.





OUTRAS DELIBERAÇÕES





Os membros decidiram ainda que após os próximos 7 dias, ou seja, a partir do dia 26/04, as igrejas poderão ser reabertas com capacidade de 25% dos frequentadores e o toque de recolher passará das 20h para as 21h, seguindo a bandeira que estiver, no caso vermelha.





A medida visa facilitar a fiscalização e atender o pedido dos donos de bares e restaurantes do Município.









ASSECOM