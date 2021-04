Terça-feira de tempo aberto em todo Estado e frio de 8°C na região sudoeste

Depois da passagem de uma frente fria a alta polar derruba as temperaturas no sul do Brasil, e essa condição deve influenciar na parte sudoeste de Mato Grosso do Sul que pode registrar frio de 8°C durante as madrugadas e sensação agradável ao longo do dia.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta terça-feira (27) indica céu parcialmente nublado a claro em todo o Estado.





Neste dia, a umidade relativa do ar pode variar entre 25% a 85% no MS. Ventos de intensidade fraca a moderada podem ocorrer em todas as regiões, e há possibilidade de rajadas no oeste.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 8°C e máxima de 33°C, sendo a menor temperatura esperada para Paranhos na região sudoeste e a maior para Alcinópolis no centro-norte.





Na capital as condições são de tempo claro e temperaturas estimadas entre 16°C a 29°C.





Por: Mireli Obando