Temperaturas começam a cair a partir deste domingo em Mato Grosso do Sul

A partir deste domingo (25) as temperaturas começam a registrar ligeira queda em Mato Grosso do Sul.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica chuva generalizada para a parte oeste do Estado, que pode ter chuvas volumosas que exigem atenção. Para o restante do Estado as condições serão de céu parcialmente nublado a claro.





Neste dia, a umidade relativa do ar poderá variar entre 30% a 90%, enquanto a intensidade dos ventos pode ser de fraca a moderada em todas as regiões.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 15°C e máxima de 36°C. Na capital a variação está estimada em 20°C a 31°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Cemtec)