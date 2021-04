TCE-MS promove aos servidores palestra sobre Educação Financeira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), promove a palestra EAD, “Eu e o Dinheiro: Saibamos mais sobre Educação Financeira”. Destinado aos servidores e colaboradores do TCE-MS, a palestra será no próximo dia 15 de abril, das 8h às 10h, ao vivo, pela ferramenta interativa Google Meet. O evento tem como instrutor o consultor e administrador, Miguel Greco.





A ação é uma parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do TCE-MS e tem como finalidade contribuir com orientações sobre o planejamento financeiro, elevar o nível de consciência para ampliar as expectativas buscando a excelência e ascensão profissional, abordar sobre o conhecimento sobre a si mesmo, sendo o dinheiro, o seu aliado com dicas e estratégias para melhor utilizá-lo e ainda aprimorar o conhecimento financeiro e qualidade de vida dos servidores e colaboradores.





A coordenadora-geral da Escola, Sandra Rose informa que é imprescindível a realização de inscrição para a participação na palestra. “Porque os participantes terão um certificado, que poderão imprimir com o acesso em download pela plataforma EAD da Escoex do TCE-MS”.





Por: Olga Mongenot