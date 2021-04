Servidores do TCE-MS terão vacina contra gripe em sistema de drive-thru

Para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul a saúde e o bem-estar dos servidores sempre foram motivos de atenção, que além de instituir o trabalho em home office pelo perigo de contágio do Coronavirus, promove nos próximos dias 8 e 9 de abril uma campanha de vacinação aos servidores ativos e aposentados, contra o vírus influenza cepas 2021.





Em razão da pandemia mundial provocada pelo risco de contaminação da Covid-19, como no ano passado, a vacinação será realizada no mesmo padrão que o País vem fazendo, no sistema drive-thru. O atendimento será feito numa estrutura montada no estacionamento do TCE-MS, no horário de 8h às 11h30.





Importante





A enfermeira responsável pela gerência de desenvolvimento de pessoas e qualidade de vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, faz um alerta aos servidores. “O servidor que tomou ou ainda vai tomar as doses da vacina contra o Coronavírus, terá que esperar no mínimo 14 dias de intervalo, para tomar essa vacina contra H1N1”.





Vale lembrar também que pessoas que estiverem com sintomas de gripe, Covid, ou febre nas últimas 24h não devem tomar a vacina quadrivalente. O servidor que não puder tomar a vacina por alguns desses impedimentos, será necessário enviar alguém da família ou amigo até o drive-thru no TCE-MS para deixar paga a sua dose com o desconto. “Quem não fizer isso, não conseguirá o desconto, não adianta ir direto à clínica sem deixar a vacina paga antes com a gente aqui no drive-thru”, explica.





Segundo Tatiana Bazan, serão disponibilizadas 400 doses da vacina. O serviço é uma parceria do TCE-MS com a Clínica Vaccini e o valor da dose para o servidor é R$ 40,00.





Outra informação importante é que o servidor faça o pagamento no drive-thru preferencialmente no cartão de débito ou crédito, e se caso o servidor queira pagar em espécie, que seja no valor exato de R$ 40,00. “É importante o servidor estar ciente de que se for pagar em dinheiro já o leve trocado, até para que se evite risco de manipulação das notas e contaminação por Covid-19”, alerta Tatiana.





Cônjuges e dependentes





A enfermeira do TCE-MS ainda explica que o benefício também se estende aos dependentes (avós), cônjuges e filhos de servidores com idade máxima de 18 anos, e o valor é de R$ 100,00 por dose. A vacinação será feita somente com preenchimento de cadastro e pagamento neste link





Mais informações (67) 98175-2209.





Por: Olga Mongenot