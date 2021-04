Senadora Soraya Thronicke indica emenda para a construção de um novo posto de saúde em Miranda

Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) ©DIVULGAÇÃO

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) indicou uma emenda de R$ 819 mil ao OGU (Orçamento Geral da União) deste ano junto ao Ministério da Saúde para ser investido na melhoria dos serviços de saúde pública disponibilizados para os moradores de Miranda (MS). O recurso vai garantir a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) para o município em substituição ao posto de saúde que já funciona atualmente em um imóvel alugado no Conjunto Previsul.





Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Soraya Thronicke destaca que o investimento em saúde tem de ser prioridade para atender da melhor forma possível a população sul-mato-grossense. “A rapidez e a qualidade dos serviços de saúde disponibilizados nas UBSs podem salvar uma vida. Por isso, não tenho medido esforços para destinar recursos para a saúde aos municípios de Mato Grosso do Sul”, declarou.





Para o secretário municipal de Planejamento de Miranda, Maicon Willian Muller, a emenda da senadora significa um avanço muito grande na área da saúde pública do município. “O Posto de Saúde Jerson Gonçalves de Matos funciona em um imóvel alugado na Rua Maranhão, no Conjunto Previsul, e, por isso, vamos utilizar o recurso obtido pela senadora para construir uma sede própria para essa unidade de saúde. A Prefeitura tem um terreno na mesma rua e a uma quadra do atual imóvel pronto para receber a obra”, informou, revelando que o imóvel utilizado atualmente será devolvido assim que a nova UBS for construída.





O secretário municipal de Planejamento de Miranda revela que o atual imóvel onde funciona o posto de saúde está em estado precário e necessita de uma reforma urgente, mas, com a emenda da senadora Soraya Thronicke, a Prefeitura não precisará destinar recurso para essa finalidade. “Assim que o dinheiro for liberado para a administração municipal, já devemos abrir a licitação e a nossa projeção é concluir o novo posto de saúde em até oito meses, pois o projeto já está pronto”, estimou.





ASSECOM