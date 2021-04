Segundo médico, prefeito Valdomiro Sobrinho sobreviveu "por um milagre"

Chefe do Executivo passou mal após chegar em Campo Grande; rapidez do tratamento foi fundamental

Prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho (PSDB), recebeu alta e volta pra casa ainda hoje ©ARQUIVO

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Brischiliari (PSDB), o Sobrinho, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (19), após ficar internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Proncor de Campo Grande. Ele deve voltar para casa ainda hoje.





O chefe do Executivo sofreu uma hemorragia interna na semana passada, quando chegou de viagem na Capital para cumprir agenda política. O prefeito passou por endoscopias que verificaram o sangramento fruto de varizes no esôfago. Ele ficou em estado grave e correu risco de morrer.





Segundo o médico que atendeu Valdomiro, o cirurgião do aparelho digestivo, José Kimei, a sobrevivência do prefeito foi “um verdadeiro milagre”. O fato de o prefeito estar na Capital quando passou mal na noite de terça-feira (13) e o rápido atendimento, na UPA e depois no Hospital Proncor, foram preponderantes para Valdomiro se recuperar bem.





Esta é a segunda vez em quase cinco anos que o prefeito corre risco de morte. O primeiro foi em 2016, logo após vencer as eleições municipais em outubro do mesmo ano. O prefeito Valdomiro foi diagnosticado com problemas hepáticos sérios e por pouco não precisou ir para uma cirurgia de transplante de fígado. Desde então faz o acompanhamento da saúde com especialista, em Curitiba.





Valdomiro tem 66 anos, ficará em repouso e irá em breve para a capital paranaense realizar novos exames. “Só tenho que agradecer as orações e as demonstrações de carinho. É mais uma chance que Deus me dá de viver”, disse o prefeito.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto