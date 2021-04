Santander lança feirão para financiar móveis e decoração de 2 mil lojas em até 24 meses

Ação prevê descontos especiais em lojas participantes com pagamento da primeira parcela para julho

Vantagens serão oferecidas a todos os consumidores, inclusive os que ainda não possuem conta no Santander

Em Mato Grosso do Sul, as condições são válidas para 20 parceiros de Campo Grande, três de Dourados e um de Três Lagoas

12 de abril de 2021





Durante todo o mês de abril, o Santander Brasil vai oferecer condições especiais para quem planeja renovar a casa, escritório ou cantinho preferido. Para incentivar o setor de móveis e decoração, a Santander Financiamentos estreita parceria com mais de 2 mil lojas especializadas em todo o país - para oferecer condições especiais de parcelamento de diversos itens em até 24 meses e planos de pagamento com a primeira parcela para 90 dias. O cliente só começa a pagar em julho.





Para a segunda edição do Decora Mais, lojas parceiras de todos os estados programaram descontos especiais em diversos itens como móveis, utensílios domésticos, objetos de decoração, iluminação, pisos laminados, em madeira, cerâmica, porcelanato, mármore e granito, piscinas e muito mais. Também podem ser adquiridos, em iguais condições, eletroportáteis como frigobar e adega climatizada, além de soluções de automação residencial. Em Mato Grosso do Sul, as condições são válidas para 20 parceiros de Campo Grande, três de Dourados e um de Três Lagoas.





Uma das maiores vantagens do parcelamento na compra de móveis e decoração, além dos prazos maiores, é que o consumidor não utiliza o limite do cartão de crédito, que pode ser usado para outros compromissos. Além disso, é uma alternativa para quem não utiliza cartão.





Os clientes encontram todas as lojas participantes e os itens em oferta no portal www.decoramaisvezes.com.br





Mais suporte ao lojista





Em 2020, com a primeira edição do Decora Mais, as cerca de 2 mil lojas participantes registraram aumento médio de 67% das vendas totais no período da ação (média nacional). Em condições normais, fora da campanha, o Santander trabalha com parcelamento em até 12 vezes e prazo de 45 dias para pagamento da primeira parcela.





O diretor da Santander Financiamentos, André Novaes, ressalta que para dar ainda mais suporte ao lojista, o banco triplicou a presença de consultores em todas as regiões do País, passando de 100 para 400 profissionais especializados em crédito, que auxiliam as lojas a impulsionar suas vendas com o financiamento.





“Faz toda diferença para o lojista quando podemos treinar seu pessoal a trabalhar com a opção do financiamento. Para isso, aumentamos o time de suporte e investimentos em ferramentas 100% digitais para comunicação em tempo real com o banco, o que agiliza o processo de análise e aprovação do crédito dos clientes”, afirma o executivo.





Conheça os parceiros Decora Mais em Mato Grosso do Sul:





YELLOW MÓVEIS - CAMPO GRANDE





VITORIA MÓVEIS - CAMPO GRANDE





RIOLAX HIDROMASSAGEM- CAMPO GRANDE





REI DOS MOVEIS PRIME - CAMPO GRANDE





PORTAL ITATIBA - CAMPO GRANDE





PMM MÓVEIS E DECORAÇÕES - CAMPO GRANDE





P A PISCINAS - CAMPO GRANDE





NC3 PLANEJADOS - CAMPO GRANDE





MÓVEIS FABIANE - DOURADOS





MM ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO - CAMPO GRANDE





JOGA PISCINAS - CAMPO GRANDE





IGUI PISCINAS - DOURADOS





HOUSE PISCINAS - CAMPO GRANDE





GOLFINHO MOVEIS - DOURADOS





FORT CHURRASQUEIRAS - CAMPO GRANDE





DOSS PLANEJADOS - TRÊS LAGOAS





DELL ANNO - CAMPO GRANDE





DECOR PEDRAS - CAMPO GRANDE





CASA NOVA - CAMPO GRANDE





CASA MODELO - CAMPO GRANDE





BELLA HOUSE - CAMPO GRANDE





ARTECANO - CAMPO GRANDE.

















