Quarta-feira de tempo seco e temperaturas agradáveis em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de frio pela manhã e temperaturas agradáveis ao longo do dia, especialmente nos municípios da região sudoeste nesta quarta-feira (28).





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica condições de céu parcialmente nublado a claro em todo Estado.





A umidade relativa do ar estará baixa e pode chegar aos 20% nesta quarta. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões.





Será mais um dia de temperatura mínima de 8°C e máxima de 34°C em Mato Grosso do Sul. Conforme o Cemtec a menor temperatura está estimada para Paranhos e maior para Alcinópolis.





Na capital o tempo segue claro sem nuvens, e as temperaturas variam entre 16°C a 30°C.





Por: Mireli Obando