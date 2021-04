Projeto do deputado Zé Teixeira institui campanha Dezembro Vermelho em MS

Deputado também é autor das leis que incluíram o Outubro Rosa e Novembro Azul no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul.

deputado estadual Zé Teixeira (DEM) ©ARQUIVO

Com a missão de promover políticas públicas de conscientização e prevenção contra o vírus HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou o Projeto de Lei que Inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, a “Campanha Dezembro Vermelho”.





Segundo o deputado, a Campanha Dezembro Vermelho tem por objetivo conscientizar a população sobre o mês de luta contra o vírus da AIDS e deverá ser realizada por meio de eventos e de divulgação de material publicitário sobre o tema contra as doenças e o preconceito. “A inclusão no Calendário de Eventos do Estado será de grande relevância para o fortalecimento e intensificação desta campanha em Mato Grosso do Sul, com a adoção de ações de prevenção e informativos”, afirmou o parlamentar.





De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019 foram registradas no Brasil 827 (oitocentas e vinte e sete) mil pessoas com o vírus HIV, sendo que 372 (trezentas e setenta e duas) mil estavam em tratamento e aproximadamente 112 (cento e doze) mil viviam com o HIV, mas ainda não sabiam. A maior concentração de infectados está na faixa etária de 20 (vinte) a 24 (vinte e quatro) anos, com média de 33,1 (trinta e três vírgula um) casos para cada 100 (cem) mil habitantes. Porém, na faixa etária entre 15 (quinze) e 19 (dezenove) anos, a média seria de 6,9 (seis vírgula nove) casos para cada 100 (cem) mil habitantes.





Em Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria de Estado de Saúde – SES/MS, também em 2019, o número de novos casos de HIV/Aids cresceu 45,3% (quarenta e cinco vírgula três por cento) nos primeiros 11 (onze) meses no ano de 2017, em comparação com todo o ano de 2016. De forma que a quantidade de casos saltou de 1.027 (um mil e vinte e sete) para 1.493 (um mil quatrocentos e noventa e três), de acordo com dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação - Sinan.





“Inclusive, o Governo Federal todos os anos busca colocar em destaque a campanha nacional referente ao Dezembro Vermelho. Assim, o Estado de Mato Grosso do Sul não poderia ficar omisso a essa campanha de conscientização e prevenção contra o vírus HIV, AIDS e as infecções sexualmente transmissíveis”, finalizou o democrata.









Por Gustavo Nunes