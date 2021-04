Projeto de Lei apresentado pelo deputado Neno Razuk denomina sede do DOF como “Coronel Adib Massad” recebe parecer favorável na CCJ

deputado Neno Razuk (PTB) ©ARQUIVO

O projeto de lei apresentado pelo deputado Neno Razuk (PTB) que denomina “Coronel Adib Massad” o prédio da sede do DOF recebeu o parecer favorável da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) em votação na manhã desta quarta-feira (14). A construção está sendo feita em Dourados, cidade onde o DOF “nasceu”.





O PL também foi apresentado pelos deputados Coronel David (Sem Partido) e Barbosinha (DEM) por isso houve autoria conjunta, e homenageia a lenda sul-mato-grossense que faleceu em março deste ano.





“É uma singela homenagem ao Coronel Adib Massad, que é uma lenda do nosso Estado e honrou com bravura a farda da Polícia Militar. É uma homenagem mais que justa por um homem que foi um dos que mais combateu o crime em nosso Estado e que serve de exemplo para todo o Brasil. Sua morte deixa uma lacuna e sua história deve ser eternizada”,

ressalta Neno, lembrando ainda a consternação que a morte de Massad causou no estado.





Os recursos para a construção do prédio já foram liberados pelo Governador Reinaldo Azambuja. O prédio, que terá 1.434 m², será erguido em um terreno de 17.400 m² na Marginal Guaicurus, conhecida como prolongamento da Rua Coronel Ponciano, materializando um sonho de mais de 30 anos.





Com R$ 5,1 milhões de recursos do Estado, o moderno complexo policial vai abrigar as estruturas administrativas e operacionais do DOF e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).





ASSECOM