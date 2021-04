Preocupado com atual situação da saúde pública, Renato Câmara fiscaliza obras do Hospital Regional de Dourados

Deputado levantou informações sobre a atual situação da obra, que atenderá mais de 800 mil pessoas, e certificou-se que a entrega seja realizada dento do prazo estabelecido.

Preocupado com a atual situação da saúde pública e atuando para garantir que a entrega do Hospital Regional de Dourados, um antigo sonho da população, aconteça o mais rápido possível, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) vistoriou as obras nesta segunda-feira (26/4) e conversou com os engenheiros responsáveis para identificar e solucionar os impasses na construção.





Com investimentos estaduais e federais de mais de R$ 38 milhões, o hospital está com a construção em andamento às margens da Rodovia MS-463, são 10.706 metros quadrados de área e, segundo informações que o deputado apurou com os engenheiros responsáveis, a entrega está prevista novembro deste ano.





Renato Câmara foi pessoalmente fiscalizar o andamento da obra que é um sonho antigo da população e promete agilizar os atendimentos em saúde na região da Grande Dourados. “Entendo que devido o atual cenário de pandemia, o Hospital terá uma função estratégica para ampliar os atendimentos de saúde da macrorregião de Dourados, que compreende 33 municípios, que utilizam o mesmo hospital da população douradense. O regional vai desafogar o sistema de saúde de Dourados, ampliar as vagas e fornecer mais eficiência com uma estrutura moderna e adequada”, disse o parlamentar.





De acordo com o governo estadual, a unidade contará com leitos distribuídos em diversas especialidades, com enfermaria masculina e feminina, isolamentos, UTI adulto, UTI Neonatal e pediátrica, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação, de isolamento, recuperação e pós-anestésica, totalizando 210 leitos.





Anexo ao Hospital Regional, serão construídas duas estruturas que vão transformar o prédio num complexo hospitalar completo, com centro de diagnósticos e clínica de diferentes especialidades.





“Essa obra representa saúde de qualidade para mais de 800 mil pessoas, vai atender Dourados, Conesul e a fronteira. Por isso, vim cumprir a minha missão de parlamentar e fiscalizar, ver de perto os problemas e dificuldades, para que esse nosso sonho que é o Hospital Regional, possa ser entregue à população dentro do planejado”, afirmou Renato Câmara.





O deputado diz ainda que, uma das funções do deputado é acompanhar o investimento do governo do estado para poder responder as cobranças e reivindicação da população. “A vistoria às obras é para atender os pedidos por mais vagas e por mais atendimentos na saúde. Acompanhei a realidade das obras para poder cobrar maior agilidade e garantir que o Hospital seja entregue o mais rápido possível”.





Um ponto importante que Renato Câmara levantou é acerca do acesso ao hospital, que ainda é um problema. A manutenção da pista para o acesso é responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), que deverá duplicar a pista e construir um viaduto no loca. Após a vistoria, Renato encaminhou requerimento ao DNIT cobrando informações sobre a manutenção e o viaduto que são fundamentais para o acesso ao Hospital.









ASSECOM