Por defesa dos direitos constitucionais, ao trabalho e por Bolsonaro Capitão mobiliza motociclistas

No próximo sábado, Dia do Trabalhador, o maior representante bolsonarista do Mato Grosso do Sul, o Deputado Estadual Capitão Contar, vai dar início às manifestações de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro na capital, com uma grande moto-carreata durante a manhã. No decorrer do dia estão previstas outras manifestações de apoiadores.





“Neste sábado temos uma importante missão de defender nosso direito ao trabalho, garantir nosso direito constitucional, por amor à nossa pátria e renovar mais uma vez o apoio ao nosso presidente, Bolsonaro'', declarou Contar.





A moto-carreata terá concentração a partir das 8h30, com saída às 9h do Youtedy, Rua: Antônio Maria Coelho n 6200. O percurso será de 20 km e irá percorrer o Parque dos Poderes, Afonso Pena, Base Aérea, retornar para altos da Afonso Pena e dispersar às 11h.





Importante destacar que, em respeito ao Decreto vigente é obrigatório permanecer em cima da moto, usar máscara, manter distanciamento, formar blocos de 50 motos e cumprir as Leis de trânsito.









ASSECOM