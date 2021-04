Nesta quinta-feira, Cassems realiza Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza, nesta quinta-feira (22), às 14h, a “20ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas”. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, ela será realizada, excepcionalmente, via on-line. Mesmo à distância, o evento espera a participação dos beneficiários da Cassems, no entanto, apenas os titulares do plano de saúde têm direito ao voto. Para ter acesso, os beneficiários devem entrar em: assembleia.cassems.com.br