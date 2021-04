MUNDO NOVO| Prefeito está no CTI, em estado grave, após vomitar sangue

Varizes no esôfago causaram hemorragia interna em Valdomiro Brischiliari (PSDB) quando desembarcou na Capital

Prefeito Valdomiro Brischiliari (PSDB) está internado em estado grave no CTI do Proncor, em Campo Grande, após sofrer hemorragia interna(PSDB) ©ARQUIVO

A situação do prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Brischiliari (PSDB), também conhecido por “Sobrinho”, é grave. Ele está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Proncor, em Campo Grande.





Segundo a nota da assessoria de imprensa, o chefe do Executivo passará por nova bateria de exames, incluindo outra endoscopia. Ele passou mal na última quarta-feira (14), após vir do município para a Capital, em uma viagem de carro de mais de 6h.





De madrugada, Valdomiro acordou vomitando sangue e foi para o hospital. Antes ele ligou para a vice-prefeita, Rosária Andrade (PSDB) para vir para Campo Grande cumprir as agendas de visitas institucionais com deputados na Assembleia Legislativa e nas secretárias do governo do Estado.





Conforme a assessoria de imprensa o prefeito foi diagnosticado com varizes no esôfago, o que ocasionou hemorragia interna. O sangramento foi estancado e ele segue no CTI, em observação e sem previsão de alta.





A vice-prefeita cumpre a agenda de Valdomiro que foi reprogramada até esta sexta-feira (16). Ainda não houve a necessidade de passar o comando da gestão para Rosária, pelos poucos dias que o prefeito segue afastado.





De acordo com especialistas, varizes no esôfago são causadas por doenças no fígado em estágio avançado. O hospital explicou que o risco de morte existe, mas o quadro do prefeito tem evoluindo de forma positiva. O prefeito segue a maior parte do tempo sedado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto