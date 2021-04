MS ultrapassa os cinco mil óbitos; foram 65 mortes em apenas 24 horas

De acordo com as informações do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta quarta-feira, dia 14, Mato Grosso do Sul registrou mais 65 novos óbitos. Um total de 5.005 mortes até agora.





O boletim também trouxe a confirmação de mais 1.338 casos novos, totalizando 232.849 casos confirmados desde o início da pandemia. 13.217 estão hoje em isolamento domiciliar, e outros 1.196 precisaram de internação.





Aliás, por falar em internações, os índices de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19 continuam altos. Na macrorregião de Campo Grande 100% dos leitos já estão ocupados, na macrorregião de Dourados, 93%, macrorregião de Três Lagoas 93% de ocupação e na macrorregião de Corumbá 96%.





A Secretaria de Saúde alerta que a circulação das variantes P1 e P2 aumentou consideravelmente o número de casos na faixa etária mais jovem da população. Pacientes entre 30 e 39 anos somam 23,6% do total de casos notificados. E jovens com idade entre 20 e 29 anos representam 19% dos que testam positivo para a COVID-19 e não estão livres de desenvolverem a doença na sua forma mais grave.





