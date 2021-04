Motoristas ficam feridos após colisão entre dois carros na capital de MS; um deles capotou

Uma das vítima ficou presa às ferragens. Houve vazamento de combustível.

Carros bateram, um deles capotou e motorista foi retirado pelos bombeiros ©Eduardo Almeida/TV Morena

Dois homens ficaram feridos em acidente na manhã desta sexta-feira (02), em Campo Grande. Os carros que eles dirigiam bateram no cruzamento da avenida Eduardo Elias Zahran com a rua Rui Barbosa.





Com o impacto entre os veículos, um deles capotou. O motorista deste ficou preso às ferragens, precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros e foi levado para Santa Casa com suspeita de fraturas.





No automóvel havia ainda mais duas pessoas. Elas não tinham ferimentos aparentes e recusaram ser levadas para atendimento médico.





O motorista do outro carro teve lesão no joelho esquerdo e foi socorrido pelo Samu. O passageiro não teve ferimentos.





Houve vazamento de combustível do carro que capotou, mas sem explosão. A polícia esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

Sistema de proteção de um dos carros foi acionado ©Eduardo Almeida/TV Morena