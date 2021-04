Morre Pimpo, baterista conhecido da Capital, aos 40 anos de covid

Pimpo foi internado na última quinta-feira (1), intubado na sexta (2) e faleceu hoje (4)

Pimpo tocando bateria em um grupo de blues ©Arquivo Pessoal

A covid fez mais uma vítima no meio artístico de Mato Grosso do Sul. Marcus Paulo Malagolini Ribeiro, 40 anos, o Pimpo, baterista conhecido no meio do Blues, faleceu neste domingo (4) após complicações da covid-19.





Pimpo foi diagnosticado com covid na última semana, nesta última quinta-feira (1) internado, intubado já na sexta-feira (2) e faleceu hoje (4).





De muitos amigos, nos últimos anos ele atuou como funcionário de uma casa noturna sertaneja em Campo Grande. Recentemente estava em casa com os pais.





Pimpo também foi baterista da tradicional banda de Blues, Whisky De Segunda. Nas redes sociais, o grupo lamentou a morte do amigo e ex-integrante. "Pimpo era um amigo de longa data e um dos melhores bateristas de lues do MS. Nosso irmão de vida e de banda. Descanse em paz pimpolho".





Ainda não há informações sobre horário do sepultamento.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Lucas Mamédio