Morre Dom Dico Dalpasquale

Empresário perde a luta contra o câncer

empresário Valdir Dalpasquale ©REPRODUÇÃO

Faleceu nesta quinta-feira (8), o empresário Valdir Dalpasquale, aos 66 anos, mais conhecido como Dom Dico. Há alguns anos, Dico lutava contra o câncer, mas seu estado se agravou nos últimos meses.





Dom Dico descobriu o câncer no pulmão em outubro do ano passado, quando iniciou o tratamento. Ele veio a falecer na madrugada desta quinta em sua residência. A família já organiza os tramites para a realização do funeral e sepultamento. Horário e local até agora não estão definidos.





Durante alguns anos, Dom Dico foi um dos principais nomes da noite e da vida social da capital. Também era bastante articulado com artistas da música sertaneja e políticos. "O eterno Boêmio" assim descreveu o genro Daniel Gomes.





Fonte: JD1

Por: Marcos Tenório