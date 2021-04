Mesmo sem ter o que comemorar, deputado Cabo Almi homenageia os trabalhadores neste 1º de maio

deputado Cabo Almi

Em pronunciamento da tribuna virtual na sessão desta quinta-feira (29), o deputado Cabo Almi, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, fez homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras pela passagem do seu dia, comemorado neste sábado, no dia 1º de maio.





“Parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras do Mato Grosso do Sul e do Brasil, especialmente aos que trabalham em atividades essenciais que vem sofrendo muito com a pandemia que assola o nosso país e o mundo e, que vem ceifando vidas. Esse trabalhador tem arriscado sua própria vida, incluindo os da segurança pública, com destaque para os da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Policiais Civis, Agentes Penitenciários, Guardas Municipais, trabalhadores das casas de guarda do serviço prisional e, especialmente, as nossas homenagens a todos os trabalhadores da área de saúde pública ou privada, médicos, enfermeiras, socorristas, psicólogos, assistentes sociais, maqueiros, enfim, a todos os trabalhadores que não tem como recuar neste momento de tristeza e de dor, que mesmo correndo o risco da própria vida, se colocam à disposição para salvar vidas”.





“Eu sei que esse 1º de maio, é um dia com sabor de prejuízo, de perdas, a reforma da previdência prejudicou a todos, as terceirizações, as privatizações, estamos na eminência de privatizar os Correios, eu fico muito triste em ver que neste ano de 2021, o trabalhador não tem nada a comemorar, só se fala em retirar direitos, mas jamais podem desistir de lutar em defesa dos seus direitos conquistados”.





“Aproveito este momento para enaltecer também a todos os trabalhadores do Campo, da chácara, da fazenda, da reforma agrária, da agricultura familiar, Quilombolas, Índios, aos trabalhadores da cidade, comerciantes que dão empregos e sustentam a nossa economia”.





Temos a consciência de que após todos estarem vacinados contra o Covid-19, vamos ter que trabalhar muito para reconstruir o nosso País. Neste momento de dor pela perda de mais de 400 mil vidas para o Corona vírus, queremos agradecer a Deus pelas nossas vidas saudáveis e desejar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Campo e das cidades, o nosso respeito e eterna gratidão.





ASSECOM