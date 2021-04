Massa de ar frio pode mudar o clima em Mato Grosso do Sul nos próximos dias

Mato Grosso do Sul deve ter mudanças no tempo nos próximos dias. Estimativa do Climatempo indica o avanço de uma frente fria no País que traz uma massa de ar frio de origem polar de intensidade moderada a forte.





Prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica chuva entre 30 a 60 milímetros para o período entre 24 a 27 de abril, sendo alta a probabilidade de ligeira queda na temperatura que poderá variar entre 12°C a 29°C no Estado.





Há indicativo de enfraquecimento dessa massa de ar frio no decorrer da próxima semana com o aumento gradativo das temperaturas. Entre 27 de abril e os primeiros dias de maio o tempo deve voltar a ficar seco e sem expectativa de chuva.





Tempo nesta quinta-feira





O pós feriado de Tiradentes será de tempo claro em grande parte de Mato Grosso do Sul. A previsão para esta quinta-feira (22) é de céu parcialmente nublado a claro em grande parte do Estado. Há possibilidade de tempo nublado nos municípios das regiões sudoeste e sul-fronteira.





A umidade relativa do ar para este dia possui variação estimada entre 25% a 70%. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões.





A quinta-feira começa com temperaturas agradáveis mas ao longo do dia o calor aumenta. A temperatura mínima está estimada em 14°C e a máxima em 36°C no Estado.





Na capital Campo Grande o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas variam entre 22°C a 32°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Cemtec e Climatempo)